Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за выявленных подделок. Проверка качества проводилась на сублимированных видах кофе, поскольку они популярны и просты в приготовлении.

Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров. По результатам исследования лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.