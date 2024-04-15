На неделе в Коми вернутся снег и морозы
- 06:30 15 апреля
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- Татьяна Зубова
Несмотря на середину апреля, предстоящая неделя обещает быть снежной и морозной в Коми. Неутешительный прогноз дали в региональном ЦГМС.
Специалисты центра пояснили, что на территории республики будет держаться неустойчивая температура с перепадами. После прохладных выходных на юге Коми и в центральной ее части ожидается потепление, вызванное очередным циклоном. Однако "картину подпортят" осадки - на юге дождь, в центральной части снег с дождем. Днем столбик термометра будет колебаться от +5 до +10С.
В середине недели в связи с уходом циклона на Урал температура воздуха опустится вниз. Дождь и мокрый снег сменит сильный снегопад. Ночью подморозит до -10С. Днем температура не превысит -2... +3С. На севере Коми всю неделю будет держаться зимняя погода.
Напомним, ранее мы писали о погоде на сегодняшний день, 15 апреля.