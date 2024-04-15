На неделе в Коми вернутся снег и морозы

Несмотря на середину апреля, предстоящая неделя обещает быть снежной и морозной в Коми. Неутешительный прогноз дали в региональном ЦГМС.

Специалисты центра пояснили, что на территории республики будет держаться неустойчивая температура с перепадами. После прохладных выходных на юге Коми и в центральной ее части ожидается потепление, вызванное очередным циклоном. Однако "картину подпортят" осадки - на юге дождь, в центральной части снег с дождем. Днем столбик термометра будет колебаться от +5 до +10С.