В апрельских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: не платить нельзя

В апрельских квитанциях появится дополнительная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период", которая затронет владельцев квартир с установленными приборами учета для воды, электроэнергии, тепла и других услуг.

Это изменение будет применяться лишь в случае отсутствия подобного перерасчета в течение 2023 года. Не платить теперь нельзя, как сообщает издание "Наша Газета". Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за такие расходы.