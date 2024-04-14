Всего 4 простых продукта в составе: уж очень вкусный салат - рецепт за три минуты

Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав?

В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом. В те времена салат трудно было считать блюдом для трапезы. Он считался лишь украшение и аперитивом для основного ужина или обеда, пишет souspark.ru.