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Всего 4 простых продукта в составе: уж очень вкусный салат - рецепт за три минуты

Всего 4 простых продукта в составе: уж очень вкусный салат - рецепт за три минуты

Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав?

В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом. В те времена салат трудно было считать блюдом для трапезы. Он считался лишь украшение и аперитивом для основного ужина или обеда, пишет souspark.ru.

Со временем салат стал популярным блюдом во многих странах мира, и его состав значительно расширился. Сегодня салат универсален, его можно приготовить из самых разных ингредиентов. Покажем, как бюджетно из 4 продуктов приготовить салат.

Ингредиенты для салата:

  • яйца — 4 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • мандарины — 3 шт.;
  • кукуруза — 100 г.

Ингредиенты для заправки:

  • майонез — 2 ст.л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — ⅓ ч.л.

Приготовление салата:

Отвариваем яйца вкрутую, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Разбираем на волокна крабовые палочки и выкладываем в салатник к яйцам.

Очищаем мандарины и нарезаем мелко дольки. Вместе с кукурузой выкладываем мандарины в салатник.

Пропускаем через пресс зубчик чеснока, добавляем в майонез, солим и смешиваем.

Полученной смесью заправляем салат, перемешиваем.

Таким образом можно приготовить легкий и при этом интересный салат.

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