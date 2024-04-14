Все денежные накопления обесценятся в апреле, как в 90-х: новая волна девальвации
- 18:15 14 апреля
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- Служба новостей
Согласно экспертным предупреждениям, в ближайшие месяцы в России возможна девальвация национальной валюты - рубля. Это связано с планируемыми изменениями в денежно-кредитной политике, которые осуществляются ключевыми финансовыми учреждениями страны.
В частности, Центральный банк России рассматривает вариант сокращения ключевой процентной ставки. По предварительным оценкам специалистов, в ближайшие месяцы курс рубля к основным международным валютам, таким как доллар США, сохранится стабильным в диапазоне 90-95 рублей за доллар.
Однако аналитики предупреждают, что уже в апреле может начаться девальвация рубля. Это связано с возможным окончанием мер поддержки курса рубля со стороны финансовых органов. Такая ситуация может привести к снижению доходов и сбережений населения.
В целом, экспертное сообщество прогнозирует возможное ухудшение экономической ситуации в России в ближайшие месяцы, выражающееся в девальвации национальной валюты и связанной с этим угрозой сокращения благосостояния граждан, сообщает портал progorod43.ru.