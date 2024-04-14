Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- 08:45 14 апреля
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за выявленных подделок. Проверка качества проводилась на сублимированных видах кофе, поскольку они популярны и просты в приготовлении.
Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров. По результатам исследования лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки.
Важно отметить, что список марок кофе может изменяться со временем, поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией и приобретать продукты у надежных производителей или продавцов, чтобы избежать покупки поддельных или некачественных товаров.