Назвали группу крови самых красивых людей планеты
- 18:45 13 апреля
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- Служба новостей
Западные ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными, иными словами-красивее остальных. Об этом сообщает канал Южный федеральный.
Полученные выводы размещены на на страницах PlanetToday, где указано, что группа крови может определять не только интеллектуальные данные человека, но и его внешний вид. Согласно этим данным, люди с первой группой крови обладают особым шармом и привекательностью. По мнению ученых, люди с этой первой группой крови привлекают противополжный пол, будто магнит, благодаря повышенной сексуальности.
Люди с второй группой крови тоже обладают особыми талантами и харизмой. Эти люди работоспособны, также, как и носители третьей группой крови.
А обладателей четвертой группы крови ученые называют "романтиками с изюминкой". Они могут проявлять заботы и ласку, но порой бывают слишком хладнокровными.