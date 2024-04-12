Сотрудник УГТУ получил за сдачу спортзала в аренду 287 тысяч: его будут судить
- 17:15 12 апреля
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- Елизавета Петрова
Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела по развитию студенческого спорта Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) завершено, и его судят по обвинениям в совершении должностных преступлений. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Его обвиняют в причинении крупного имущественного ущерба собственнику (часть 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации) и превышении должностных полномочий существенным нарушением прав и законных интересов организации, совершенным из корыстной заинтересованности (подпункт «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Следствием установлено, что в период с 2020 по 2023 год обвиняемый предоставил в аренду зал учебно-спортивного комплекса университета для групповых тренировочных занятий без заключения договора и получил за это 287 тысяч рублей, которые распорядился по своему усмотрению.
В результате таких незаконных действий учреждение было лишено возможности получать прибыль от предоставления зала по договору.
При расследовании дела фигурант признал свою вину по всем предъявленным обвинениям. У следователя имеется достаточное количество доказательств, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.