Сотрудник УГТУ получил за сдачу спортзала в аренду 287 тысяч: его будут судить

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела по развитию студенческого спорта Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) завершено, и его судят по обвинениям в совершении должностных преступлений. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Его обвиняют в причинении крупного имущественного ущерба собственнику (часть 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации) и превышении должностных полномочий существенным нарушением прав и законных интересов организации, совершенным из корыстной заинтересованности (подпункт «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации).