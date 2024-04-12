Все денежные накопления обесценятся в апреле, как в 90-х: новая волна девальвации

Фото из архива "Про Города"

Согласно экспертным предупреждениям, в ближайшие месяцы в России возможна девальвация национальной валюты - рубля. Это связано с планируемыми изменениями в денежно-кредитной политике, которые осуществляются ключевыми финансовыми учреждениями страны.

В частности, Центральный банк России рассматривает вариант сокращения ключевой процентной ставки. По предварительным оценкам специалистов, в ближайшие месяцы курс рубля к основным международным валютам, таким как доллар США, сохранится стабильным в диапазоне 90-95 рублей за доллар.