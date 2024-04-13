Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список растительного масла

Фото из архива "Про Города"

Роскачество провело исследование качества растительных масел, представленных на российском рынке. В ходе исследования было изучено 57 образцов, и большинство из них соответствовало стандартам качества.

Однако у некоторых известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", были обнаружены недостатки. Информация, указанная на упаковке этих масел, оказалась недостоверной.