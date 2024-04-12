Вам тоже положено: всем пожилым с пенсией ниже 35 тысяч рублей назначили спецвыплаты

В столице объявлена новая программа поддержки для пожилых людей с низким доходом, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Согласно этой инициативе, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 000 рублей для тех, кто получает пенсию ниже определенного уровня.

Эксперт в области пенсионных вопросов отмечает, что программа уже запущена в столичном регионе. Для получения этой помощи пенсионер должен быть безработным, проживать один или быть членом семьи с неработающим статусом, и иметь доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека в данном регионе.

Например, в Москве этот уровень составляет 35 000 рублей в настоящее время. Если пенсия человека ниже этого уровня, он имеет право на дополнительную помощь. Единовременная выплата будет предоставлена в случае, если пожилой человек стал жертвой мошенничества или ограбления своего дома. Для получения помощи необходимо предоставить все необходимые доказательства и обратиться в службу социальной защиты.