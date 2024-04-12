Подозреваемый в госизмене сыктывкарец остается под стражей
- 15:45 12 апреля
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- Елизавета Петрова
Сыктывкарец, подозреваемый в госизмене, останется под стражей. Горсуд Сыктывкара 12 апреля продлил меру пресечения для 22-летнего Никиты Игушева, которого обвиняют в государственной измене.
Следствие выступило с ходатайством о дальнейшем содержании фигуранта, который не имеет работы и имеет только среднее специальное образование, в СИЗО. Суд поддержал позицию следствия.
Напомним, в феврале сотрудники УФСБ России по Республике Коми выявили и пресекли деятельность жителя Сыктывкара, который намеревался перейти на сторону противника и вступить в боевые действия в составе вооруженных сил Украины.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант активно общался через проукраинские телеграмм-каналы с представителями различных украинских военизированных формирований, с целью осуществления своих преступных намерений.
В результате этих действий фигурант установил контакт с куратором объединения, признанного террористическим и запрещенным на территории РФ. Он принес присягу этой организации, выполнил специальное задание по подготовке фото- и видеоматериалов уязвимых мест одного из объектов социальной инфраструктуры в Сыктывкаре с целью последующих диверсионных акций, и планировал выехать на территорию Украины через Белгородскую область.
В декабре прошлого года совместными мероприятиями УФСБ России по Республике Коми и УФСБ России по Белгородской области подозреваемый был задержан в Белгороде и доставлен в Сыктывкар для проведения следственных действий.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, признанной соответствующим законодательством РФ).
Максимальное наказание за совершение этих преступлений составляет лишение свободы на срок до 20 лет. Кроме того, известно, что Игушев готовил диверсию в Сыктывкаре.