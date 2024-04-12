В Воркуте пурга заблокировала в транспорте 16 человек

11 апреля в Воркуте были перекрыты дороги, однако ночью они были успешно расчищены. Также было принято решение развернуть пять пунктов временного пребывания в городе.

В тот же вечер спасатели МЧС срочно эвакуировали 16 человек, включая двух детей, чей транспорт застрял на дороге. К счастью, никто из них не пострадал.