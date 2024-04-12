В Воркуте пурга заблокировала в транспорте 16 человек
- 14:55 12 апреля
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- Елизавета Петрова
11 апреля в Воркуте были перекрыты дороги, однако ночью они были успешно расчищены. Также было принято решение развернуть пять пунктов временного пребывания в городе.
В тот же вечер спасатели МЧС срочно эвакуировали 16 человек, включая двух детей, чей транспорт застрял на дороге. К счастью, никто из них не пострадал.
С трех часов ночи началась активная работа по расчистке дорог в городе, и уже к восьми утра движение по кольцевой автодороге было полностью восстановлено.
Заранее жители были предупреждены о сильном ветре, достигающем 24 м/с, и о возможном ухудшении видимости. Именно поэтому движение по кольцевой дороге было временно перекрыто, также были недоступны некоторые другие участки дорог. Для контроля ситуации на места были направлены спасатели из Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.
Таким образом, в Воркуте на время создали пять пунктов временного пребывания для обеспечения нужд горожан.