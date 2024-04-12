В Сыктывкаре военнослужащих обучили взрывному делу

В Сыктывкаре для военнослужащих по призыву прошли практические занятия по инженерной подготовке. Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Коми.

В Сыктывкаре прошли практические занятия по инженерной подготовке для военнослужащих по призыву. На учебном полигоне центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прошли практические занятия по специальной подготовке для военнослужащих, обучающихся по специальности "взрывник".