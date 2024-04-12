В Сыктывкаре военнослужащих обучили взрывному делу
- 13:30 12 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре для военнослужащих по призыву прошли практические занятия по инженерной подготовке. Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Коми.
В Сыктывкаре прошли практические занятия по инженерной подготовке для военнослужащих по призыву. На учебном полигоне центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прошли практические занятия по специальной подготовке для военнослужащих, обучающихся по специальности "взрывник".
Во время занятий учащиеся тренировались в организации взрывов в соответствии с требованиями квалификации. Они изучали также установку инженерных заграждений, взрывчатые вещества и средства взрывания, а также методы прорыва через них.
Под руководством преподавателей учащиеся изготавливали зажигательные трубки и проводили расчеты зарядов для разрушения различных конструкций. Во время занятий военнослужащие также проверили эффективность противопехотной осколочной мины МОН-50
Курсанты прошли еще через финальную часть обучения, в основе которой лежала практическая тренировка. Они освоили теоретическую базу и научились применять полученные знания на практике.
Все вопросы были успешно выполнены во время занятий, и военнослужащие получили положительные оценки. Обучение завершится проведением контрольных занятий и сдачей зачетов.