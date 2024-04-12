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В Сыктывкаре военнослужащих обучили взрывному делу

В Сыктывкаре военнослужащих обучили взрывному делуФото управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре для военнослужащих по призыву прошли практические занятия по инженерной подготовке. Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Коми.

В Сыктывкаре прошли практические занятия по инженерной подготовке для военнослужащих по призыву. На учебном полигоне центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прошли практические занятия по специальной подготовке для военнослужащих, обучающихся по специальности "взрывник".

Во время занятий учащиеся тренировались в организации взрывов в соответствии с требованиями квалификации. Они изучали также установку инженерных заграждений, взрывчатые вещества и средства взрывания, а также методы прорыва через них.

Под руководством преподавателей учащиеся изготавливали зажигательные трубки и проводили расчеты зарядов для разрушения различных конструкций. Во время занятий военнослужащие также проверили эффективность противопехотной осколочной мины МОН-50

Курсанты прошли еще через финальную часть обучения, в основе которой лежала практическая тренировка. Они освоили теоретическую базу и научились применять полученные знания на практике.

Все вопросы были успешно выполнены во время занятий, и военнослужащие получили положительные оценки. Обучение завершится проведением контрольных занятий и сдачей зачетов.

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