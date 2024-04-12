Суд обязал привести в порядок крыльцо при входе в главную аптеку Коми. Об этом сообщает БНК.

Тротуар у здания госаптек на улице Ленина в Сыктывкаре был отремонтирован в прошлом году, однако входная группа осталась без должного внимания. По информации объединенной пресс-службы судов Коми, прокурор Сыктывкара обратился в суд в защиту граждан, требуя обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к социальной инфраструктуре.