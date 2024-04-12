Суд обязал привести в порядок крыльцо при входе в главную аптеку Коми
- 13:00 12 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Суд обязал привести в порядок крыльцо при входе в главную аптеку Коми. Об этом сообщает БНК.
Тротуар у здания госаптек на улице Ленина в Сыктывкаре был отремонтирован в прошлом году, однако входная группа осталась без должного внимания. По информации объединенной пресс-службы судов Коми, прокурор Сыктывкара обратился в суд в защиту граждан, требуя обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к социальной инфраструктуре.
Выяснилось, что входные группы, прилавки и окна касс не отвечают требованиям правил "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
Сыктывкарский городской суд принял решение обязать ГУП "Государственные аптеки Республики Коми" устранить все выявленные нарушения. После ремонта тротуара на улице Ленина, жители города обратили внимание на неблагоприятный вид крыльца главной аптеки в Сыктывкаре уже в 2023 году. Тогда на участке от Стефановской площади до улицы Бабушкина брусчатку заменили асфальтом.