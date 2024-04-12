В Воркуте более 100 домов остались без тепла
- 12:00 12 апреля
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- Елизавета Петрова
В результате аварии на магистральном трубопроводе, произошедшей ночью 12 апреля в районе дома №27 на улице Пионерской, 110 домов, где живут 5210 человек, оказались без тепла. Об этом сообщает БНК.
В администрации Воркуты сообщали об остановке подачи тепла для этих многоквартирных домов, начиная с 01:00. Предварительные данные свидетельствуют о механическом повреждении трубопровода, возможно, в результате ДТП.
Однако на 08:49 тепло было вновь восстановлено, как сообщили в бюро по пропаганде и контролю муниципального образования Воркуты. Восстановительные работы протекали при сложных погодных условиях, с порывами ветра до 29 м/с.
Уже 11 апреля в городе началась сильнейшая метель, из-за которой была закрыта кольцевая автодорога для всех видов транспорта. Были развернуты пункты временного размещения. По данным управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, метель продолжает действовать и сегодня.