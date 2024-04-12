В Воркуте более 100 домов остались без тепла

В результате аварии на магистральном трубопроводе, произошедшей ночью 12 апреля в районе дома №27 на улице Пионерской, 110 домов, где живут 5210 человек, оказались без тепла. Об этом сообщает БНК.

В администрации Воркуты сообщали об остановке подачи тепла для этих многоквартирных домов, начиная с 01:00. Предварительные данные свидетельствуют о механическом повреждении трубопровода, возможно, в результате ДТП.