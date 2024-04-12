Комиссия по ЧС решила открыть кольцевую дорогу в Воркуте

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии кольцевой дороги в городе Воркута с 7.30 утра. Администрация города сообщила в паблике в социальной сети VK, что дорога открыта на всем протяжении, за исключением участка северный — воргашор, где ведется работа по расчистке от снега.

Напомним, что вечером 11 апреля было принято решение рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям о временном закрытии дороги, и людям была предоставлена возможность размещения в домах культуры.