Комиссия по ЧС решила открыть кольцевую дорогу в Воркуте
- 11:45 12 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии кольцевой дороги в городе Воркута с 7.30 утра.
Администрация города сообщила в паблике в социальной сети VK, что дорога открыта на всем протяжении, за исключением участка северный — воргашор, где ведется работа по расчистке от снега.
Напомним, что вечером 11 апреля было принято решение рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям о временном закрытии дороги, и людям была предоставлена возможность размещения в домах культуры.
Ранее мы писали о том, что в аварии на кольцевой дороге в Санкт-Петербурге погибли два солдата-срочника из Коми. Информацию подтвердили в пресс-службе Росгвардии.