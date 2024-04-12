Это аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в каждом доме

Простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР

Действительно, рыжина на унитазе может быть неприятной проблемой, особенно если обычные моющие средства не справляются с ней. Однако, есть простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт и перекись водорода.