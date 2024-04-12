Это аптечное средство легко удалит ржавый налет в унитазе – точно есть в каждом доме
- 11:04 12 апреля
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- Служба новостей
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Простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР
Действительно, рыжина на унитазе может быть неприятной проблемой, особенно если обычные моющие средства не справляются с ней. Однако, есть простой и дешевый способ избавиться от этой неприятности, который известен хозяйкам еще со времен СССР. Для этого вам понадобятся нашатырный спирт и перекись водорода.
- Приготовьте раствор, смешав равные части нашатырного спирта и перекиси водорода, например, по 50 мл каждого компонента.
- Смочите губку или тряпку в приготовленном растворе и тщательно протрите места с рыжими отложениями на унитазе, особое внимание уделяя зонам с налетом.
- Оставьте раствор на несколько минут, чтобы он смог проникнуть в загрязнения и начать действовать.
- После этого тщательно промойте унитаз чистой водой, чтобы удалить остатки средства.
Этот простой и недорогой метод позволяет быстро и эффективно избавиться от рыжины на унитазе, не прибегая к дорогостоящим химическим средствам. Однако перед применением рекомендуется предварительно проверить реакцию материала на раствор на небольшом участке поверхности, пишет progoroduhta.ru.