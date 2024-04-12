В Минздраве заявили, что современные дети смогут дожить до 150 лет
- 09:55 12 апреля
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- Елизавета Петрова
В Минздраве заявили, что современные дети смогут дожить до 150 лет при условии предотвращения инфекций с раннего детства. Об этом сообщают РИА Новости.
Лейла Намазова-Баранова, внештатный детский специалист по профилактической медицине, высказала мнение о необходимости защиты ребенка от инфекций с самого начала жизни.
"Сегодня рожденные дети могут дожить и до 120, и до 150 лет. В свете такого потенциала для долгой жизни, по мнению Намазовой-Барановой, успехи медицины также будут способствовать этому", – заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции, посвященной вопросам иммунопрофилактики, как цитирует ее РИА Новости.
Она отметила, что ключевое значение для долгой жизни закладывается в период с зачатия и до двух лет. В этот период необходимо предпринимать все возможные меры для сохранения здоровья ребенка, особенно важна вакцинация против инфекций, отмечается в материале.
В противном случае ребенок может заразиться инфекционным заболеванием, последствия которого будут сопровождать его всю жизнь, подчеркнула Намазова-Баранова.