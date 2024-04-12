В Минздраве заявили, что современные дети смогут дожить до 150 лет при условии предотвращения инфекций с раннего детства. Об этом сообщают РИА Новости.

Лейла Намазова-Баранова, внештатный детский специалист по профилактической медицине, высказала мнение о необходимости защиты ребенка от инфекций с самого начала жизни.