Когда в Сыктывкаре запустят дачные автобусы

В общественной приёмной главы Коми провели прямую линию, посвящённую транспортному обслуживанию Сыктывкара. Речь, в том числе шла о так называемых дачных автобусах: №102, №105, №109.

Как пояснили представители столичной мэрии, данные маршруты запустят с 26 апреля. Автобусы, что курсируют между дырносскими дачами и столицей, начнут свою работу 27 апреля. Отметим, транспортное сообщение по данному направлению осуществляется круглый год, однако в летний сезон автобусов станет больше. Аналогичная ситуация с маршрутами по направлению Морово и Тыла-Ю.