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Когда в Сыктывкаре запустят дачные автобусы

Когда в Сыктывкаре запустят дачные автобусыиз архива ПроГородСыктывкар

В общественной приёмной главы Коми провели прямую линию, посвящённую транспортному обслуживанию Сыктывкара. Речь, в том числе шла о так называемых дачных автобусах: №102, №105, №109.

Как пояснили представители столичной мэрии, данные маршруты запустят с 26 апреля. Автобусы, что курсируют между дырносскими дачами и столицей, начнут свою работу 27 апреля. Отметим, транспортное сообщение по данному направлению осуществляется круглый год, однако в летний сезон автобусов станет больше. Аналогичная ситуация с маршрутами по направлению Морово и Тыла-Ю.

Напомним, ранее мэрия города заявила об изменении интервала движения автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Эжвой. Горожане неоднократно жаловались из-за перегруженности маршрутов в час-пик. В результате администрация приняла решение, что автобусы по маршрутам №54 и №18 в вечернее время должны курсировать чаще. Нововведения вступят уже во втором квартале 2024 года.

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