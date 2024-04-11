В Коми более тысячи семей направили средства маткапитала на оплату детского сада в прошлом году

В 2023 году в Коми более тысячи семей воспользовались средствами материнского капитала для оплаты детского сада. Об этом сообщила пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.

Средства маткапитала могут быть направлены на оплату образования детей, включая содержание ребенка в дошкольном учреждении. В 2023 году таким образом поступили 1003 семьи из Коми.

С начала 2024 года еще 245 семей воспользовались этой возможностью. Оплатить не только муниципальные, но и частные детские сады.