В Коми более тысячи семей направили средства маткапитала на оплату детского сада в прошлом году
- 15:45 11 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В 2023 году в Коми более тысячи семей воспользовались средствами материнского капитала для оплаты детского сада. Об этом сообщила пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.
Средства маткапитала могут быть направлены на оплату образования детей, включая содержание ребенка в дошкольном учреждении. В 2023 году таким образом поступили 1003 семьи из Коми.
С начала 2024 года еще 245 семей воспользовались этой возможностью. Оплатить не только муниципальные, но и частные детские сады.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре в следующем году в детских садах с учетом мнения родителей появятся кадетские группы.