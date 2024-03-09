В Сыктывкаре в следующем году в детских садах с учетом мнения родителей появятся кадетские группы
- 13:18 9 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре с 2023 года в детских садах с учетом мнения родителей функционируют кадетские группы (с 2021 года они действуют в детском саду №112). Это стало возможным при поддержке УМВД города Сыктывкара и родительского сообщества.
Цель создания таких групп — воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности и нравственности. Юные кадеты имеют отличительные атрибуты: эмблему, форму, гимн, флаг. Их повседневная жизнь включает обязательные ритуалы, такие как еженедельная церемония внесения и выноса флагов под звуки гимнов России и кадета, отрядную перекличку и утренний сбор.
Образовательная программа для воспитанников старшего дошкольного возраста охватывает широкий спектр тем, в том числе: история кадетского движения, правила поведения кадетов, история России и ее государственная символика, основы светской этики, основы строевой подготовки. Дети разучивают патриотические песни и парные классические танцы.
Собрания воспитанников проходят, как правило, в виде торжественных парадов, на которых вручаются сертификаты и нагрудные знаки юным защитникам Отечества. Кульминацией годового цикла является торжественный Кадетский бал, на котором воспитанники демонстрируют приобретенные навыки и знакомятся с традициями и культурой русского офицерства.
Для всестороннего развития юных кадетов в детском саду создан Центр кадетов, функционирует музей боевой славы "Я помню, я горжусь!", оформлен стенд "Я – кадет" и экспозиция "Стела и звезда Победы". К проведению мероприятий с юными кадетами привлекаются педагоги и учащиеся кадетских классов школ №25 и №26, "Юнармии", Центра патриотического воспитания, МЧС, ГИБДД, храма Покрова Пресвятой Богородицы, спортивных организаций города.
Сегодня воспитанники групп с кадетским воспитанием активно участвуют в муниципальных и республиканских мероприятиях, становясь их украшением: республиканский военно-патриотический троицкий слет "Служу Отечеству", торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника в городе Сыктывкаре и др.
Успешный опыт открытия групп с кадетским воспитанием активно распространяется на территории Сыктывкара. По состоянию на 2023 год такие группы функционируют в трех детских садах города: №112, №13, №116. В 2025 году с учетом мнения родителей такие группы будут открываться и в других садах города.