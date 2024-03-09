В Сыктывкаре в следующем году в детских садах с учетом мнения родителей появятся кадетские группы

В Сыктывкаре с 2023 года в детских садах с учетом мнения родителей функционируют кадетские группы (с 2021 года они действуют в детском саду №112). Это стало возможным при поддержке УМВД города Сыктывкара и родительского сообщества.

Цель создания таких групп — воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности и нравственности. Юные кадеты имеют отличительные атрибуты: эмблему, форму, гимн, флаг. Их повседневная жизнь включает обязательные ритуалы, такие как еженедельная церемония внесения и выноса флагов под звуки гимнов России и кадета, отрядную перекличку и утренний сбор.