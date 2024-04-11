В прокуратуре Коми прокомментировали прекращение поставки сжиженного газа населению региона

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Республики Коми проводит проверку в связи с информацией о прекращении поставки сжиженного газа населению. Напомним, ранее в социальных сетях жители региона массово публиковали объявления от ООО "Сгснаб", в которых сообщалось, что в связи с непредоставлением субсидии на возмещение выпадающих доходов со стороны правительства поставки газа в баллонах будут прекращены с 10 апреля 2024 года.

Все заявки, оплаченные до этого дня, будут реализованы в течение месяца.

В надзорном ведомстве заявили, что проверят соблюдения бюджетного законодательства со стороны Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

Кроме этого, прокуратура оценит законность действий газоснабжающих организаций в случае прекращения поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения.