В прокуратуре Коми прокомментировали прекращение поставки сжиженного газа населению региона
- 08:15 11 апреля
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- Татьяна Зубова
Прокуратура Республики Коми проводит проверку в связи с информацией о прекращении поставки сжиженного газа населению.
Напомним, ранее в социальных сетях жители региона массово публиковали объявления от ООО "Сгснаб", в которых сообщалось, что в связи с непредоставлением субсидии на возмещение выпадающих доходов со стороны правительства поставки газа в баллонах будут прекращены с 10 апреля 2024 года.
Все заявки, оплаченные до этого дня, будут реализованы в течение месяца.
В надзорном ведомстве заявили, что проверят соблюдения бюджетного законодательства со стороны Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
Кроме этого, прокуратура оценит законность действий газоснабжающих организаций в случае прекращения поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения.
Напомним, в Коми продолжается газификация районов Коми. Только в минувшем 2023 году газ подвели более чем к 28 населенным пунктам республики.