В 26 населенных пунктах Коми может появиться газ

В программу газоснабжения и газификации предложили включить еще 26 населенных пунктов Республики Коми. Об этом сообщает Комиинформ.
Предложение озвучили на заседании регионального штаба по газификации населенных пунктов в правительстве республики. Сегодня в регионе газифицировано уже 28 населенных объектов. При этом действующие распределительные газопроводы проходят вблизи сел и деревень, в которых газа нет - всего таких объектов 26. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Чибисов считает, что в этих случаях догазификация не потребует масштабных вложений.
"Предлагаем План-график синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на 2024 год дополнить мероприятиями по газификации таких населенных пунктов", - заявил чиновник.
Добавим, за минувший год в Республике Коми проведено порядка 300 км внутрипоселковых газовых сетей. По итогам проектных работ газопровод решено продлить до 480 км. На реализацию программы до 2025 планируется потратить около 5 млрд рублей, отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Павел Курлыгин.
Ранее в Максаковке прорвало газовую трубу. Причиной стали земельные работы. В результате аварии почти на сутки без газоснабжения остались около 250 квартир поселка.