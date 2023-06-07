В 26 населенных пунктах Коми может появиться газ

В программу газоснабжения и газификации предложили включить еще 26 населенных пунктов Республики Коми. Об этом сообщает Комиинформ.

Предложение озвучили на заседании регионального штаба по газификации населенных пунктов в правительстве республики. Сегодня в регионе газифицировано уже 28 населенных объектов. При этом действующие распределительные газопроводы проходят вблизи сел и деревень, в которых газа нет - всего таких объектов 26. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Чибисов считает, что в этих случаях догазификация не потребует масштабных вложений.