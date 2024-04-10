В Сыктывкаре разыскивают 44-летнего мужчину, что сбежал из больницы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре разыскивают 44-летнего Сергея Аглиева. Ориентировку распространяют волонтёры поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Последний раз мужчину видели 9 апреля. Он проходил лечение в столичном медучреждении. Не говоря никому, он покинул больницу, и с тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Среди примет горожанина указаны: невысокий рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.

Пропавший ушёл в чёрных штанах, синей рубашке и чёрных тапочках.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Сергея Аглиева, просьба сообщить по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02. Инфорги поиска: Кнопка (Алена) 89042327868, Улитка (Анастасия) 89165419837.