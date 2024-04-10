В Сыктывкаре разыскивают 44-летнего мужчину, что сбежал из больницы
- 08:15 10 апреля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре разыскивают 44-летнего Сергея Аглиева. Ориентировку распространяют волонтёры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".
Последний раз мужчину видели 9 апреля. Он проходил лечение в столичном медучреждении. Не говоря никому, он покинул больницу, и с тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
Среди примет горожанина указаны: невысокий рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы.
Пропавший ушёл в чёрных штанах, синей рубашке и чёрных тапочках.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Сергея Аглиева, просьба сообщить по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02. Инфорги поиска: Кнопка (Алена) 89042327868, Улитка (Анастасия) 89165419837.
Напомним, ранее в Коми при неизвестных обстоятельствах погибла ухтинка, что пропала сразу после окончания рабочего дня. Девушка закрыла магазин, в котором трудилась продавцом, отправилась в сторону остановки, а после исчезла. Позднее её нашли мертвой.