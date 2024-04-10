В Коми разыскивают сыктывкарца, что задолжал сыну больше полумиллиона рублей
- 06:30 10 апреля
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- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают сыктывкарца Сергея Юрьевича Горшкова, что задолжал своей дочери более полумиллиона рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Республике Коми.
Известно, что мужчина родился в столице региона в 1988 году. В течение нескольких лет горожанин не платил алименты на своего сына.
Сотрудники ведомства обращаются ко всем жителям республики, владеющим любой информацией о местонахождении горе-родителе, с просьбой сообщить сведения по телефону 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).
Напомним, ранее житель Коми подал в суд, требуя пересмотреть порядок выплаты алиментов на свою дочь. Он предлагал открыть счёт на имя девочки и переводить положенную сумму туда. Таким образом мужчина хотел уберечь средства от бывшей супруги, что по его мнению, тратит все деньги на себя.