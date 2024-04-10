В Коми разыскивают сыктывкарца, что задолжал сыну больше полумиллиона рублей

В Коми разыскивают сыктывкарца Сергея Юрьевича Горшкова, что задолжал своей дочери более полумиллиона рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Республике Коми.

Известно, что мужчина родился в столице региона в 1988 году. В течение нескольких лет горожанин не платил алименты на своего сына.