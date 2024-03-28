Суд разрешил матери тратить алименты ребёнка на себя
- 06:45 28 марта
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- Татьяна Зубова
В Ухте местный житель обратился в суд, чтобы изменить порядок выплаты алиментов. Он предложил 50% от назначенной суммы переводить на именной счёт его несовершеннолетнего ребенка. Такое решение он принял, поскольку убеждён, что экс-супруга тратит деньги на себя и свои нужды, а не на ребенка.
По его мнению, банковский счёт ребёнка, что будет пополняться вплоть до 18-летия дочери, в будущем может существенно помочь девочке.
Суд рассмотрел обстоятельства дела и не нашёл подтверждений заявлениям истца о том, что мать недобросовестно расходует алименты. На сегодняшний день в семейном законодательстве не закреплена необходимость тратить алименты исключительно на содержание ребёнка. Потому горожанину в удовлетворении требований отказали, сообщает прессулжба судов Республики Коми.
Напомним, в Коми продолжают разыскивать многодетного отца, что много лет не платил алименты своим детям.