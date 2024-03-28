Суд разрешил матери тратить алименты ребёнка на себя

В Ухте местный житель обратился в суд, чтобы изменить порядок выплаты алиментов. Он предложил 50% от назначенной суммы переводить на именной счёт его несовершеннолетнего ребенка. Такое решение он принял, поскольку убеждён, что экс-супруга тратит деньги на себя и свои нужды, а не на ребенка.

По его мнению, банковский счёт ребёнка, что будет пополняться вплоть до 18-летия дочери, в будущем может существенно помочь девочке.