Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми разыскивают 34-летнюю мать, задолжавшую по алиментам 860 тысяч рублей

В Коми разыскивают 34-летнюю мать, задолжавшую по алиментам 860 тысяч рублей

34-летняя Лидия Барилова разыскивается в Сыктывкаре в связи с задолженностью по алиментам. Уфссп по Коми сообщает, что женщина имеет задолженность в размере 860 тысяч рублей перед своим ребенком.

Все, кто обладает информацией о местонахождении Лидии Бариловой, призываются обратиться в ОСП по Сыктывкару № 1 по номеру 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть Уфссп России по Республике Коми по номеру 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).

Ранее мы писали о том, что житель Коми отрекся от сына и задолжал по алиментам более миллиона рублей. 

Суд приговорил мужчину к полугоду лишения свободы, срок заменили на принудительные работы. Как только приговор вступил в силу, ухтинец отправится в специализированный центр, где и сможет наконец начать возвращать долг.

...

  • 0

Популярное

Последние новости