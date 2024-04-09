В Коми разыскивают 34-летнюю мать, задолжавшую по алиментам 860 тысяч рублей

34-летняя Лидия Барилова разыскивается в Сыктывкаре в связи с задолженностью по алиментам. Уфссп по Коми сообщает, что женщина имеет задолженность в размере 860 тысяч рублей перед своим ребенком.

Все, кто обладает информацией о местонахождении Лидии Бариловой, призываются обратиться в ОСП по Сыктывкару № 1 по номеру 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть Уфссп России по Республике Коми по номеру 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).