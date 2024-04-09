В Коми разыскивают 34-летнюю мать, задолжавшую по алиментам 860 тысяч рублей
- 18:00 9 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
34-летняя Лидия Барилова разыскивается в Сыктывкаре в связи с задолженностью по алиментам. Уфссп по Коми сообщает, что женщина имеет задолженность в размере 860 тысяч рублей перед своим ребенком.
Все, кто обладает информацией о местонахождении Лидии Бариловой, призываются обратиться в ОСП по Сыктывкару № 1 по номеру 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть Уфссп России по Республике Коми по номеру 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).
Ранее мы писали о том, что житель Коми отрекся от сына и задолжал по алиментам более миллиона рублей.
Суд приговорил мужчину к полугоду лишения свободы, срок заменили на принудительные работы. Как только приговор вступил в силу, ухтинец отправится в специализированный центр, где и сможет наконец начать возвращать долг.