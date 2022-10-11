Житель Коми отрекся от сына и задолжал по алиментам более миллиона рублей

Осужденный – отец 11-летнего ребенка. Суд обязал выплачивать алименты на его содержание, но с рождения сына фигурант дела не общался с ним, не принимал участи я в содержании и воспитании сына. В 2019 года его привлекли к административной ответственности за это, но ничего не изменилось.

Это не помогло, и его снова привлекли к уголовной ответственности. Неплательщик признал вину и объяснил, что не платит, поскольку уверен, что ребенок не от него. За все это время ухтиинец задолжал больше миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к полугоду лишения свободы, срок заменили на принудительные работы. Как только приговор вступит в силу, ухтинец отправится в специализированный центр, где и сможет наконец начать возвращать долг.