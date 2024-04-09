В Коми запретят передвигаться по зимнику между Интой и Печорой
- 13:00 9 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Начиная с среды, 10 апреля, власти Коми решили закрыть зимник Инта-Печора. Уведомление об этом было опубликовано пресс-службой администрации городского округа Инта.
Из-за закрытия проезда под железнодорожным мостом через реку Черная, с 10 апреля администрация Инты прекратит принимать заявки от частных лиц на проезд по вдольтрассовым проездам из Инты в Печору и обратно на личных автомобилях.
Ранее мы писали о том, что в Усинске 20 февраля с 00:00 закрыли зимник в Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Денисовку и Праскан.
Меры приняты в связи с прогнозом об ухудшении погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Николай Такаев обратился к жителям с просьбой не выезжать на закрытый участок автодороги до тех пор, пока не будут установлены благоприятные погодные условия для его открытия.