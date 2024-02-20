В Коми из-за непогоды закрыли зимник до Усинска

В Усинске 20 февраля с 00:00 закрыт зимник в Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Денисовку и Праскан. Об этом сообщается на официальной странице главы муниципального образования Николая Такаева в социальной сети "ВКонтакте".

Меры приняты в связи с прогнозом об ухудшении погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Николай Такаев обратился к жителям с просьбой не выезжать на закрытый участок автодороги до тех пор, пока не будут установлены благоприятные погодные условия для его открытия.