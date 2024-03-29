С 31 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
- 00:00 30 марта
- 12+
- Служба новостей
С 31 марта 2024 года сотрудники ГИБДД начинают активные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения. В ходе проверок инспекторы будут обращать особое внимание на мелкие детали в поведении и внешности водителей.
Информация из Госавтоинспекции говорит о том, что во время проверок автоинспекторы будут следить за стилем вождения и внешним обликом водителя. Даже неподходящая одежда водителя во время переменчивой весенней погоды может вызвать подозрения у сотрудников ДПС.
Например, если утром холодно, а водитель едет в майке с открытым окном, это может вызвать подозрения о возможном употреблении алкоголя перед поездкой, как отмечено в ГИБДД.
Госавтоинспекция напомнила, что за управление в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет. Такие же наказания ожидают тех, кто отказывается от медицинского осмотра на состояние опьянения.
Основная цель операций ГИБДД заключается в выявлении особо нарушающих Правила дорожного движения, что часто становится причиной серьезных ДТП с пострадавшими и жертвами.
Участникам дорожного движения следует быть внимательными и строго соблюдать все требования правил. Даже малозначительные детали во внешности могут привлечь внимание инспекторов и послужить основанием для остановки и проверки, сообщает progorodsamara.ru.