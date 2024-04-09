В одной из деревень Коми в запертой бане нашли тело мертвой женщины

Житель Кереса Корткеросского района избил возлюбленную и оставил её умирать в бане. Детали страшной трагедии сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, в сентябре минувшего 2023 года 54-летний мужчина находился в одном из домов по улице Молодёжной вместе со своей любимой женщиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он впал в гнев из-за ревности и избил руками и ногами потерпевшую. Удары пришлись, в том числе в область головы. Чтобы женщина не сбежала, он запер её в бане. Не дождавшись помощи, та вскоре скончалась от полученных травм.