В одной из деревень Коми в запертой бане нашли тело мертвой женщины
- 06:30 9 апреля
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- Татьяна Зубова
Житель Кереса Корткеросского района избил возлюбленную и оставил её умирать в бане. Детали страшной трагедии сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Как уточняется в материалах дела, в сентябре минувшего 2023 года 54-летний мужчина находился в одном из домов по улице Молодёжной вместе со своей любимой женщиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он впал в гнев из-за ревности и избил руками и ногами потерпевшую. Удары пришлись, в том числе в область головы. Чтобы женщина не сбежала, он запер её в бане. Не дождавшись помощи, та вскоре скончалась от полученных травм.
Суд посчитал вину фигуранта полностью доказанной и назначил ему наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, ранее жительница Коми из-за ревности вонзила нож в живот своего избранника. Она также по решению суда отправилась отбывать наказание за решётку.