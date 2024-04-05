Ухтинка из ревности изрезала любимого мужчину

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ревнивая ухтинка отправится в колонию за израненного возлюбленного. Детали любовной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми. В ведомстве уточнили, что в сентябре минувшего 2023 года в одном из аварийных домов по улице Гончаровой влюбленная пара распивала спиртное и мирно проводила вечер вместе. Однако в какой-то момент горожанка усомнилась в искренности мужчины и устроила скандал на фоне ревности.

Усмирить разгневанную женщину мужчина не смог. Она схватила нож и вонзила его в область живота потерпевшего. Позднее суд квалифицировал ранение как причинение тяжкого вреда здоровью.

При задержании и на суде ухтинка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. По решению суда ближайшие 2,5 года она проведет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.