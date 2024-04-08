В Коми сотрудники Госавтоинспекции всю неделю будут проверять автобусы и грузовики
- 10:30 8 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми начнутся проверки автобусов и грузовиков с 8 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по региону.
Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Автобус и грузовик" в коми с 8 по 14 апреля. Основной целью рейда будет проверка соблюдения закона в сфере пассажирских перевозок и грузоперевозок.
Кроме того, проверяющие будут следить за соответствием требований, которые предъявляются к транспортным средствам и водителям, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы.
В рамках надзора дорожного движения сотрудники ДПС будут особенно обращать внимание на совершение административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров и грузов, включая опасные и крупногабаритные.
Проверки также позволят выявить технически неисправные транспортные средства, проверить соблюдение режимов труда и отдыха водителей, а также наличие предрейсовых технических и медицинских осмотров.