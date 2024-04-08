Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми сотрудники Госавтоинспекции всю неделю будут проверять автобусы и грузовики

В Коми сотрудники Госавтоинспекции всю неделю будут проверять автобусы и грузовикиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми начнутся проверки автобусов и грузовиков с 8 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Автобус и грузовик" в коми с 8 по 14 апреля. Основной целью рейда будет проверка соблюдения закона в сфере пассажирских перевозок и грузоперевозок.

Кроме того, проверяющие будут следить за соответствием требований, которые предъявляются к транспортным средствам и водителям, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы.

В рамках надзора дорожного движения сотрудники ДПС будут особенно обращать внимание на совершение административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров и грузов, включая опасные и крупногабаритные.

Проверки также позволят выявить технически неисправные транспортные средства, проверить соблюдение режимов труда и отдыха водителей, а также наличие предрейсовых технических и медицинских осмотров.

...

  • 0

Популярное

Последние новости