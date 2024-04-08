В Коми сотрудники Госавтоинспекции всю неделю будут проверять автобусы и грузовики

В Коми начнутся проверки автобусов и грузовиков с 8 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Автобус и грузовик" в коми с 8 по 14 апреля. Основной целью рейда будет проверка соблюдения закона в сфере пассажирских перевозок и грузоперевозок.