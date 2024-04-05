В Сыктывкаре из-за гололеда количество пациентов травмпункта выросло в три раза
- 10:30 5 апреля
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- Елизавета Петрова
Количество поступивших пациентов в травмпункте Сыктывкара за период значительно увеличилось - показатель вырос втрое. Причиной такого роста стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.
В Сыктывкаре наблюдается трехкратное увеличение числа поступивших пациентов в травмпункт по сравнению с обычными днями. Кроме того, также заметно возросло количество экстренных госпитализаций.
Гололед, который образовался на улицах города 3 апреля из-за ледяного дождя, стал одной из основных причин ухудшения погодных условий, которая в свою очередь стала причиной роста травматических случаев.
Помимо этого, значительно возросла нагрузка на травматологическое отделение. Однако была оказана квалифицированная медицинская помощь каждому, кто в ней нуждался.