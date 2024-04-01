Бывший руководитель администрации главы Коми обжалует приговор

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Экс-руководитель администрации главы Коми подал апелляцию против вынесенного приговора. Об этом сообщает БНК. Адвокат бывшего чиновника направил жалобу в Третий кассационный суд, надеясь на пересмотр дела. Исходное дело было возбуждено по материалам Управления Федеральной Службы Безопасности Коми в отношении экс-руководителя администрации главы региона, а также советника бывшего главы Коми и генерального директора фонда "Патриот".

Согласно версии следствия, фигуранты похитили 198 миллионов рублей путем мошенничества, средства которые были выделены крупной компанией на благотворительность. Из общей суммы, перечисленной на расчетный счет фонда в размере 200 миллионов рублей, следствие утверждает, что только 1,3 миллиона рублей было правильно использовано по назначению.

В мае 2023 года экс-руководителю администрации главы Коми было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.