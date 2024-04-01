Бывший руководитель администрации главы Коми обжалует приговор
- 17:15 1 апреля
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- Елизавета Петрова
Экс-руководитель администрации главы Коми подал апелляцию против вынесенного приговора. Об этом сообщает БНК.
Адвокат бывшего чиновника направил жалобу в Третий кассационный суд, надеясь на пересмотр дела. Исходное дело было возбуждено по материалам Управления Федеральной Службы Безопасности Коми в отношении экс-руководителя администрации главы региона, а также советника бывшего главы Коми и генерального директора фонда "Патриот".
Согласно версии следствия, фигуранты похитили 198 миллионов рублей путем мошенничества, средства которые были выделены крупной компанией на благотворительность. Из общей суммы, перечисленной на расчетный счет фонда в размере 200 миллионов рублей, следствие утверждает, что только 1,3 миллиона рублей было правильно использовано по назначению.
В мае 2023 года экс-руководителю администрации главы Коми было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
Главе фонда было назначено 5,5 лет лишения свободы в общем режиме, а политтехнологу - 5 лет. Однако в случае последнего, в ноябре суд принял решение о смягчении приговора до 4,5 лет, а затем заменил неотбытую часть срока на принудительные работы.