В Ухте оцепили территорию городского рынка

В Ухте "заминировали" городской рынок. Но в очередной раз информация оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сигнал об угрозе поступил в городское отделение полиции вчера, 28 марта. На место прибыли спецслужбы, в том числе правоохранители и сотрудники скорой помощи. На время проверки территорию рынка оцепили.