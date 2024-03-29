В Ухте оцепили территорию городского рынка
- 07:00 29 марта
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- Татьяна Зубова
В Ухте "заминировали" городской рынок. Но в очередной раз информация оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Сигнал об угрозе поступил в городское отделение полиции вчера, 28 марта. На место прибыли спецслужбы, в том числе правоохранители и сотрудники скорой помощи. На время проверки территорию рынка оцепили.
Напомним, ранее в спецслужбы Коми уже неоднократно поступали сигналы о ложном минировании. За последние полгода таких звонков зафиксировано больше десятка раз, и ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.
Кроме того, после теракта в "Крокусе" жителям региона в месенджерах массово стали поступать сообщения с предложениями совершить теракт, в разных общественных местах республики, в том числе заминировать здание или устроить стрельбу по людям. При этом, в региональном МВД уточнили, что подобные сообщения поступали, как правило, школьникам или студентам.