В Сыктывкаре поступили сообщения о минировании ТРЦ "Макси" и городского суда

В Сыктывкаре поступило несколько сообщений о минировании зданий торговых центров, средних специальных учебных заведений и городского суда. Анонимные сообщения о наличии взрывных устройств поступили в ТРЦ "Макси", несколько среднеспециальных образовательных организаций и городской суд.

Пресс-служба МВД по Республике Коми подтвердила факты полученных сообщений о наличии взрывных устройств. На местах вызовов работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые принимают меры для проверки и обеспечения безопасности, сообщает "Комиинформ".