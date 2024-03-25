Школьникам и студентам Сыктывкара предлагают совершить теракт

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский школьникам и студентам неизвестные начали отправлять в Телеграме предложения о совершении теракта Напомним, вечером 22 марта на Северо-Западе Москвы в “Крокус сити Холл” произошла трагедия. Четверо вооруженных террористов напали на посетителей торгового центра. Во время бойни, террористы использовали оружие, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибло более 130 человек, а почти 200 пострадало. Глава республики отменил все спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходные 23-24 марта. А прошедшее воскресенье во всей стране стал траурным днем. На протяжении уже нескольких дней люди несут цветы к месту произошедшего.

Параллельно начала поступать информация из разных источников о том, что в некоторых регионах России неизвестные, посредством сети Телеграм, начали предлагать людям совершить теракты в торговых центрах и местах массового скопления людей. В основном такие предложения поступают школьникам и студентам. После отказа неизвестный начинает угрожать убийством своему собеседнику.

В Сыктывкаре произошли подобные случаи. Нескольким студентам столицы Коми в Телеграме пришло сообщение с предложением совершить теракт в местном торговом центре. После отказа от предложения, неизвестный приступает к запугиванию и сообщает, что, якобы, нечто плохое всё равно произойдет.