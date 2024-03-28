В Сыктывкаре застрелили молодого парня

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре произошло убийство молодого человека. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Как сообщают в СМИ, студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета поехал в Коми к своему новому знакомому и убил его. 20-летний Павел, проживающий в Томской области, и 25-летний Никита из Сыктывкара познакомились через социальные сети и решили совершить совместное самоубийство.

Никита обладал оружием, поэтому 26 марта Павел приехал в город своего нового знакомого. Парни арендовали квартиру, но перед тем как совершить предполагаемое самоубийство, они решили проверить оружие и отправились в ближайший лес, чтобы пострелять.

После пристрелки они вернулись в квартиру и договорились, что Никита будет первым, кто покончит с собой. Павел выстрелил Никите в затылок, но из-за осечки его собственного оружия, он не смог совершить задуманное.