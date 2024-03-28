В Сыктывкаре застрелили молодого парня
- 18:15 28 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошло убийство молодого человека. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.
Как сообщают в СМИ, студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета поехал в Коми к своему новому знакомому и убил его. 20-летний Павел, проживающий в Томской области, и 25-летний Никита из Сыктывкара познакомились через социальные сети и решили совершить совместное самоубийство.
Никита обладал оружием, поэтому 26 марта Павел приехал в город своего нового знакомого. Парни арендовали квартиру, но перед тем как совершить предполагаемое самоубийство, они решили проверить оружие и отправились в ближайший лес, чтобы пострелять.
После пристрелки они вернулись в квартиру и договорились, что Никита будет первым, кто покончит с собой. Павел выстрелил Никите в затылок, но из-за осечки его собственного оружия, он не смог совершить задуманное.
После этого парень, видимо, вообще передумал кончать жизнь самоубийством. Он позвонил в полицию, рассказал обо всём и сдался. 27 марта на него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".