Среди спасшихся в теракте в "Крокус Сити Холле" оказался житель Усинска

Появилась новая информация о теракте, который произошел в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Среди посетителей, оказавшихся в здании во время нападения террористов, оказался уроженец Коми по имени Андрей Ш.

Этому мужчине удалось спастись благодаря помощи отважного неизвестного молодого человека, который оказался на месте происшествия. Андрей Ш. рассказал, что этот юноша активно регулировал поток людей и направлял их через эвакуационный выход, указывая им правильное направление.