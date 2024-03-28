Среди спасшихся в теракте в "Крокус Сити Холле" оказался житель Усинска
- 16:45 28 марта
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- Елизавета Петрова
Появилась новая информация о теракте, который произошел в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Среди посетителей, оказавшихся в здании во время нападения террористов, оказался уроженец Коми по имени Андрей Ш.
Этому мужчине удалось спастись благодаря помощи отважного неизвестного молодого человека, который оказался на месте происшествия. Андрей Ш. рассказал, что этот юноша активно регулировал поток людей и направлял их через эвакуационный выход, указывая им правильное направление.
Мужчина словно стоял на передовой, ведя всех, кто был в здании, к спасению. Андрей выразил свою благодарность и восхищение этому молодому герою, сказав, что без его помощи многие люди не смогли бы выбраться из горящего здания. Он подчеркнул, что этот парень был молоденьким и худеньким, но его действия были героическими.
Многие люди выразили желание найти этого молодого героя и наградить его за его отвагу и спасение множества жизней. В социальных сетях начали появляться призывы распространить информацию о нем, чтобы он был найден и получил заслуженную награду.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта, и стал одним из самых крупных и кровавых терактов в истории Подмосковья. По последним данным, число погибших достигло 143 человек.