С 1 апреля в Коми повысят пенсии

С 1 апреля жители Коми будут получать социальные пенсии, которые вырастут на 7,5%. Эту новость сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР).

Индексация выплат проводится ежегодно, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в стране за предыдущий год. В текущем случае, индексация составит 7,5%. Социальные пенсии выплачиваются тем, кто потерял кормильца, а также тем, кто не имеет права на страховую пенсию по разным причинам.