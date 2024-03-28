С 1 апреля в Коми повысят пенсии
- 16:30 28 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
С 1 апреля жители Коми будут получать социальные пенсии, которые вырастут на 7,5%. Эту новость сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России (СФР).
Индексация выплат проводится ежегодно, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в стране за предыдущий год. В текущем случае, индексация составит 7,5%. Социальные пенсии выплачиваются тем, кто потерял кормильца, а также тем, кто не имеет права на страховую пенсию по разным причинам.
В Коми более 21,5 тысяч человек являются получателями этого вида пенсии. Хорошая новость заключается в том, что индексация проводится без необходимости подавать заявление на перерасчет пенсии. Отделение СФР автоматически произведет индексацию и выплаты по графику начиная с 1 апреля.
Финансирование банков для выплаты пенсий в апреле будет осуществлено дважды: 12 и 19 числа. Также отделения почтовой связи будут производить выплату или доставку пенсий в соответствии с ранее утвержденным графиком за апрель 2024 года.