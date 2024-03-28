Сыктывкарских водителей вновь проверят на трезвость

Сегодня, 28 марта, сыктывкарские госавтоинспекторы вновь выйдут на рейд в рамках операции "Нетрезвый водитель". Патрульные инспекторы будут массово останавливать водителей вплоть до 1 апреля. Правоохранители оценят состояние каждого автовладельца. При отсутствии признаков алкогольного опьянения, в том числе характерного запаха спиртного или нарушений ПДД, водитель незамедлительно продолжит движение.

Напомним, ранее в Коми по вине пьяного водителя произошла авария, в которой погибли два человека. При этом сам нарушитель никогда не имел и не получал водительские права.