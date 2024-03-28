Сыктывкарских водителей вновь проверят на трезвость
- 08:30 28 марта
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- Татьяна Зубова
Сегодня, 28 марта, сыктывкарские госавтоинспекторы вновь выйдут на рейд в рамках операции "Нетрезвый водитель".
Патрульные инспекторы будут массово останавливать водителей вплоть до 1 апреля. Правоохранители оценят состояние каждого автовладельца. При отсутствии признаков алкогольного опьянения, в том числе характерного запаха спиртного или нарушений ПДД, водитель незамедлительно продолжит движение.
Напомним, ранее в Коми по вине пьяного водителя произошла авария, в которой погибли два человека. При этом сам нарушитель никогда не имел и не получал водительские права.
Другое смертельное ДТП, все также связанное с нетрезвым водителем, произошло в Сосногорском районе. Он не справился с управлением и врезался в груженый МАЗ. Вместе с ним в салоне авто находился пассажир 1988 года рождения. Последний погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.