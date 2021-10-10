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    Водителю, по вине которого погибли два человека, грозит 15 лет колонии

    Водителю, по вине которого погибли два человека, грозит 15 лет колонииФото Андрея Никулина

    Человек в момент аварии был пьян, а водительского удостоверения не имел и никогда не получал.

    В отношении водителя, по вине которого погибли два человека в Усть-Вымском районе, возбуждено уголовное дело. 9 октября в поселке Жешарт нетрезвый 21-летний водитель на ВАЗе не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. В результате ДТП погибли два человека: мужчина 1988 г.р. и женщина 1987 г.р. Сам же виновник аварии не пострадал, пишет "Комиинформ".

    Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в отношении водителя автомобиля ВАЗ-2114 возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку. Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

    Напомним, молодой человек в момент аварии был пьян, а водительского удостоверения не имел и никогда не получал. За смерть двух пассажиров водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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