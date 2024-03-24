В Сосногорске водитель сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал смертельное ДТП

В Сосногорском районе пьяный водитель спровоцировал страшное ДТП. Пассажир иномарки умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 марта около 19:45 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Нарьян-Мар произошло смертельное ДТП. Водитель 1984 года рождения сел за руль Volkswagen Touareg в нетрезвом состоянии и поехал в сторону Печоры. На 444 километре дороги он врезался в “МАЗ” с полуприцепом, которым управлял мужчина 1966 года рождения.