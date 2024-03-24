В Сосногорске водитель сел за руль в нетрезвом виде и спровоцировал смертельное ДТП
- 09:15 24 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сосногорском районе пьяный водитель спровоцировал страшное ДТП. Пассажир иномарки умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 марта около 19:45 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Нарьян-Мар произошло смертельное ДТП. Водитель 1984 года рождения сел за руль Volkswagen Touareg в нетрезвом состоянии и поехал в сторону Печоры. На 444 километре дороги он врезался в “МАЗ” с полуприцепом, которым управлял мужчина 1966 года рождения.
В результате аварии пассажир “Фольксвагена” 1988 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки получил открытую рану колена левой ноги, гематому, а также артериальную гипертензию. Его увезли в больницу. За рулём мужчина с 2001 года.