На некоторые районы Коми обрушится сильный снег: в МЧС объявили штормовое предупреждение

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Республики Коми в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Ижемском, Вуктыльском и Печорском районах объявлено штормовое предупреждение.

Непогода обрушится в периоде с 18 часов вечера 25 марта до 6 часов утра 26 марта в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Ижемском, Вуктыльском, Печорском районах ожидается сильный снег (6мм и более/12ч).



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