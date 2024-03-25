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На некоторые районы Коми обрушится сильный снег: в МЧС объявили штормовое предупреждение

На некоторые районы Коми обрушится сильный снег: в МЧС объявили штормовое предупреждениеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Республики Коми в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Ижемском, Вуктыльском и Печорском районах объявлено штормовое предупреждение.

Непогода обрушится в периоде с 18 часов вечера 25 марта до 6 часов утра 26 марта в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Ижемском, Вуктыльском, Печорском районах ожидается сильный снег (6мм и более/12ч).

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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