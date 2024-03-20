Умиравших от голода коров из Вуктыла вылечили

В Княжпогостском районе была совершена успешная операция по спасению умирающих от голода коров из Вуктыла. После приезда животных в СПК "Княжпогостский", им было предоставлено сбалансированное питание, что привело к их полному восстановлению.

Сейчас на ферме ожидается прибавление, так как в апреле-мае планируется отел. Валентина Цалко, представитель хозяйства, поделилась радостной новостью о том, что двадцать две коровы уже находятся в глубокой стельности, и после отела молоко будет производиться в обычном объеме благодаря опытным дояркам.