Умиравших от голода коров из Вуктыла вылечили
- 11:45 20 марта
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- Елизавета Петрова
В Княжпогостском районе была совершена успешная операция по спасению умирающих от голода коров из Вуктыла. После приезда животных в СПК "Княжпогостский", им было предоставлено сбалансированное питание, что привело к их полному восстановлению.
Сейчас на ферме ожидается прибавление, так как в апреле-мае планируется отел. Валентина Цалко, представитель хозяйства, поделилась радостной новостью о том, что двадцать две коровы уже находятся в глубокой стельности, и после отела молоко будет производиться в обычном объеме благодаря опытным дояркам.
Однако рассказ о спасении этих животных не может обойти вниманием трагедию, произошедшую на ферме Игоря Моисеева в Вуктыле. В начале ноября 2023 года стало известно, что несколько коров погибли из-за голода.
Предприниматель Игорь Моисеев получал господдержку на развитие своего хозяйства, но несмотря на это, он не обеспечил достаточное питание и поение животных. Волонтеры обнаружили, что на ферме осталось всего 47 коров и 3 бычка.
В середине ноября все оставшиеся животные были отправлены в СПК "Княжпогостский", чтобы освободить место для новых буренок. Кроме того, стало известно, что Игорь Моисеев планирует завершить свою деятельность и передать имущество, приобретенное с помощью государственных субсидий, в муниципальную собственность.
Это решение было принято в соответствии с предусмотренными условиями. Тем не менее, Игорь Моисеев не оставил свою деятельность без следа. Он также построил приют для бездомных собак, что позволило ему помочь и другим животным, нуждающимся в защите и заботе.
Впоследствии стало известно, что региональная прокуратура и контролирующие органы инициировали три административных производства против Игоря Моисеева. Фермера привлекли к ответственности за нарушение правил карантина животных и других ветеринарных норм.