В Воркуте сбили ребенка

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте сбили ребенка. Кадры с места ДТП предоставили очевидцы. На видео запечатлены медики, что на носилках "затаскивают" пострадавшего пациента в карету скорой помощи. На месте также работали полиция и сотрудники МЧС.

Как уточнили свидетели происшествия, авария случилась вчера, 19 марта. На улице Яновского в районе дома №14 сбили девочку 13 лет, сообщает БНК ссылкой на УГИБДД МВД по Коми. Подробности выясняются.

Напомним, ранее в страшной аварии на трассе в Корткеросском районе пострадал маленький ребенок. Годовалую девочку спасло удерживающее устройство. ДТП унесло жизнь ее матери, что была в положении.