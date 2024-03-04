Появилось видео с места смертельного ДТП в Корткеросском районе

Фото УГИБДД МВД по Коми

Появилось видео с места смертельного ДТП в Корткеросском районе, где столкнулись два легковых авто. На записи, предоставленной УГИБДД МВД по Коми, сотрудник Госавтоинспекции отчитывается о ситуации на фоне поврежденных авто. Кроме этого, кадры сопровождаются серией фото с места событий.

Напомним, авария, унесшая жизни четверых человек, случилась вчера, 3 марта, в шесть часов вечера.

На 74-м километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск в момент обгона столкнулись Daewoo Nexia и Renault Logan. В результате ДТП погибли водитель Daewoo Nexia и двое пассажиров, в том числе беременная девушка. Водителя Renault Logan госпитализировали, но спасти его жизнь так и не удалось.